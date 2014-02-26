Під час масових акцій правоохоронці затримували та били дітей

Під час масових акцій відбувалися безпідставні затримання дітей та заподіяння їм тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів.

Про це свідчать результати моніторингу щодо дотримання прав дітей у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні, проведеного Уповноваженим з прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена.

"За оперативною інформацією, з 30 листопада 2013 року по 5 лютого 2014 року в регіонах України правоохоронцями затримано понад 60 дітей у зв’язку з їх можливою причетністю до масових акцій протесту. Переважна більшість дітей із зазначеного числа була допитана в якості свідків, а також відпущена після проведення профілактичних бесід. Втім, щодо 13 дітей було розпочато досудове слідство за ст. 15, 294, 341 Кримінального кодексу України. Крім того, у 18 випадках було порушено справи про адміністративні правопорушення як відносно дітей, так і їх батьків", - сказано в повідомленні.

Одночасно відбувався моніторинг ситуації щодо дотримання права дітей на отримання належної медичної допомоги у зв’язку з отриманими травмами, тілесними ушкодженнями та погіршенням стану здоров’я. У закладах охорони здоров’я Києва у період з 30 листопада 2013 року по 25 лютого 2014 року на лікуванні перебували 15 дітей, які мали черепно-мозкові травми, струс головного мозку, кульові поранення тощо.

"Працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини з метою перевірки дотримання встановлених законодавством процедур затримання, допиту, взяття під варту неповнолітніх осіб та надання їм медичної допомоги постійно відвідували підрозділи внутрішніх справ, до яких доставлялися затримані діти, та заклади охорони здоров’я", - додають в секретаріаті омбудсмена.

За результатами здійсненого моніторингу були встановлені непоодинокі випадки порушень органами внутрішніх справ вимог ст. 208, 213 Кримінального кодексу України щодо негайного повідомлення про затримання дитини Центру безоплатної правової допомоги, батьків або інших законних представників дитини та органів опіки і піклування.

За фактами виявлених порушень Уповноваженим з прав людини направлено відповідний акт реагування до прокуратури Києва. На запити Уповноваженого надійшла різна інформація щодо кількості дітей, яка потрапила в поле зору правоохоронних органів, служб у справах дітей чи закладів охорони здоров’я через їхню участь у масових акціях.