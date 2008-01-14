Князевич і Тейлор визначили напрямки співпраці України і США в галузі охорони здоров’я

В Міністерстві охорони здоров’я України відбулася зустріч міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Уільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у ході зустрічі визначені та обговорені напрямки подальшого співробітництва в галузі охорони здоров’я, зокрема з боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Міністр коротко ознайомив У.ТЕЙЛОРА з пріоритетами роботи МОЗ та напрямами реформування медичної галузі в Україні, зазначивши, що міністерство реалізовуватиме курс системних змін відповідно до розробленої програми, у правильному руслі, щоб люди змогли реально відчути турботу держави про стан і безпеку їхнього здоров’я та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги. Надзвичайний та Повноважний Посол США, зокрема, запропонував допомогу Агентства міжнародного розвитку США у проведенні реформ системи охорони здоров’я і вирішенні актуальних питань.