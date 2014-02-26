Президент НАМН України написав заяву про звільнення

Президент Національної Академії Медичних Наук (НАМН) України Андрій Сердюк написав заяву про звільнення.

Як повідомили УНІАН у ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», вчора - 25 лютого - в приміщенні Президії НАМН України відбулася зустріч представників пацієнтських організацій ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», БФ «Пацієнти України», пацієнтів клініки Лавра з Президентом НАМН України Сердюком.

«На завершення зустрічі Андрій Сердюк написав заяву на звільнення з посади Президента», - йдеться в повідомленні. Сердюк заявив, що наступного тижня відбудеться засідання президії Академії, на якій буде прийнято його звільнення та обраний новий голова НАМН України.

«Ми хочемо зміни тієї системи, яка не давала нам жити в прямому і переносному сенсі. Звільнення Сердюка – перший крок на цьому непростому шляху реформування НАМН України»,- заявив член Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Дмитро Шерембей.

Як зазначається в повідомленні, пацієнти мають на меті сприяти тим реформам в НАМН України, які в результаті посилять співпрацю пацієнтських організацій з інституціями Академії. Для того, щоб покінчити з корупцією, пацієнти планують отримати місця у всіх тендерних комітетах НАМН з правом голосу. Профільні пацієнтські організації повинні базуватися на базі відповідних інститутів для координації спільних дій. Пацієнти вимагатимуть аудиту і розслідування всіх тендерних закупівель НАМН за останні чотири роки. Представники Академії готові розглянути всі ці пропозиції під час Президії НАМН наступного тижня.