Держлікслужба просить учасників фармринку не підвищувати ціни на ліки через коливання курсу гривні

Державна служба України з лікарських засобів (Держлікслужба) закликає виробників і постачальників лікарських засобів, а також аптечні установи не підвищувати ціни на фармацевтичну продукцію через значні коливання курсу валюти, повідомили в прес-службі відомства.

“Просимо вас утриматися від спекулятивних настроїв, які запанували в результаті останніх змін на валютному ринку, й встановлювати економічно обгрунтований рівень цін на лікарські засоби. Стабільна робота ваших підприємств стане запорукою миру та спокою в нашій державі”, - йдеться в повідомленні.

Разом із тим Держлікслужба подякувала учасникам фармринку за гуманітарну допомогу, надану в період загострення соціального конфлікту в країні.

Як повідомляв УНІАН, 18-20 лютого в Києві сталися найбільш масові зіткнення, в результаті яких за три дні загинуло близько 100 людей, сотні людей госпіталізовано, тисячі отримали поранення. В ці дні Держлікслужба звернулася до учасників сутичок із проханням не перешкоджати роботі аптек, щоб усі могли отримати медикаментозну допомогу.