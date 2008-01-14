Медики прогнозують активізацію епідемічного процесу ГРІ та грипу

В Україні рівень захворюваність населення на грип та ГРВІ за аналізом даних другого тижня року характеризується як неепідемічний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, в десяти контрольних містах Українського національного центру грипу та ГРІ МОЗ України, порівняно з попереднім тижнем, спостерігалося зростання захворюваності близько на 50 %. Однак, в жодному з контрольних міст епідемічного порогу захворюваності не досягнуто.

Захворіло протягом тижня всього 36861 особа, з них 17374 - діти до 14 років (або 47,1%). Госпіталізовано 297 осіб, з них 274 дитини.

Поки-що в Україні за весь період інтенсифікації респіраторних інфекцій штаму вірусу грипу не виділено. Захворюваність визначалась перш за все вірусами парагрипу, адено- та респіраторно-сінцитіальним.

Поточного тижні, враховуючи початок занять в навчальних закладах та повернення після Різдвяних свят працюючого населення на робочі місця, більш ймовірним є активізація епідемічного процесу ГРІ та грипу.