Як надати першу допомогу при опіках

Опік шкіри - це один із найпоширеніших нещасних випадків. Надмірне тепло, впливаючи на шкірний покрив, залежно від температури призводить до його пошкодження різного ступеня, пише Lady.tochka.net.

Якими бувають опіки:

1. термічні опіки (полум'ям, гарячими рідинами, парою, контактні опіки);

2. хімічні опіки (кислотами, лугом);

3. сонячні опіки.

Ознаки опіків:

Почервоніння і біль (перший ступінь або поверхневий опік)

Утворення пухирів, наповнених рідким, прозорим, жовтуватим вмістом (більш важкі опіки, тобто вражають більш глибокі шари шкіри; другий ступінь або частковий опік)

Утворення некрозу шкіри (пошкодження всіх шарів шкіри називається повним опіком, воно вимагає госпіталізації, часто і пересадки шкіри).

Що робити до прибуття лікарів?

Допоможи потерпілому вибратися з палаючого приміщення (будинку, автомобіля тощо), з ванни або ями, заповненою гарячою водою. Полум'я можна погасити водою або припинивши доступ повітря. Палаючий одяг або постіль краще накрити щільною тканиною. Не слід збивати полум'я руками!

Якщо опік викликаний гарячою рідиною, якнайшвидше зніми намоклий одяг.

Прилиплий одяг або білизну віддирати не можна! Або залиш так, як є, або обріж гострими ножицями те, що можна видалити.

Процес пошкодження шкіри триває і після припинення прямого впливу окропу, пари або вогню.

Головне, що потрібно зробити, коли ти надаєш першу допомогу потерпілому від опіків, - запобігти поглибленню опікових ран.

Наклади на опік чисту, м'яку, не ворсисту пов'язку, наприклад, марлеву, змочену в холодній воді.

Після обробки опіку холодною водою на нього можна нанести один із спеціальних аерозолів: «Пантенол», «Левіан», «Левізоль».

Можна накласти на місце опіку спеціальну гелеву серветку (вони продаються в аптеках, коштують досить дорого, тому використовуються в основному для опіків другого ступеня)

Ні в якому разі не розкривай утворені в результаті опіку бульбашки. Вони запобігають втраті рідини і захищають від мікробів.

При обробці опіків ніколи не користуйся йодом та іншими подібними антисептиками. Від цього буде тільки гірше.

Отже, при опіках найважливіше холод і спокій. Як і при більшості травм будь-якого походження. Ні в якому разі не треба намагатися «полегшити» стан обпеченої людини алкогольними напоями.

В очікуванні приїзду лікарів «Швидкої допомоги» напої обпеченого водою або солодким чаєм, дай йому таблетку аспірину або парацетамолу, велику порцію (500-1000 мг) вітаміну С (аскорбінової кислоти), таблетку протиалергічних ліків (кларитину, супрастіну або тавегілу).

Лікування опіків, викликаних їдкими кислотами або лугами, має свої особливості. При таких травмах відбувається не тільки пошкодження шкіри та слизової, а й отруєння організму. Перше, що треба зробити, - рясно і довго зрошувати водою ділянку тіла, на яку потрапила кислота або луг.

Потім якнайшвидше виклич «швидку допомогу» або «службу порятунку». Обов'язково повідом диспетчеру, що опік викликаний хімічними речовинами. Хімічні опіки лікують спеціалізовані бригади лікарів. До їхнього прибуття продовжуйте безперервно промивати водою пошкоджену поверхню. Це найкраще, що можна зробити в домашніх умовах.