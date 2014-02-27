Млинці - важка їжа для шлунка

Дієтологи наголошують, що млинці є досить висококалорійною їжею, тому їх потрібно вживати в помірних кількостях, тому що від них, природно, збільшується маса тіла.

Млинці - важка їжа, яку дуже шкідливо їсти на ніч. У свою чергу це загрожує поганим сном і поганим настроєм вранці. Вночі організму доведеться не відпочивати, а переробляти млинці з начинкою, зазначають дієтологи.

Так, останній прийом їжі повинен бути легким за годину до сну - наприклад, краще випити кефір або склянку чаю, з'їсти легкий овочевий салат.

Надмірне вживання млинців - це важка їжа для шлунка та шлунково-кишкового тракту. Якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як виразкова хвороба, хвороби кишечника, підшлункової залози та інші гастроентерологічні захворювання, то до млинців треба ставитися дуже обережно.

Тісто для млинців краще замішувати на молоці або молочних продуктах - так підвищується біологічна цінність цієї страви.

За матеріалами РИА Новости