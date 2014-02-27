Як відновити сили після перевтоми

Перевтома - це непереборне відчуття втоми і слабкості. Всі так чи інакше відчували такий стан у звичайному житті після важкої, напруженої роботи і при недосипаннях. Зазвичай стомлення проходить після гарного, повноцінного відпочинку і сну. Якщо ж симптоми залишаються, це означає, що ваш організм повідомляє про необхідність більш потужних заходів: втручання спеціаліста та зміні способу життя, пише Lady.tochka.net.

Тривалі періоди перевтоми можуть бути ознакою серйозного захворювання, відомого як синдром хронічної втоми. Цей стан часто настає після перенесених вірусних захворювань, але точні причини так досі і не відомі.

На жаль, у сучасному ритмі життя перевтома - прикмета повсякденності. Накопичуючись, втома, недосипання і постійний стрес загрожують обернутися затяжними депресіями, а тому людині просто необхідно вчиться не допускати перевтоми.

Стан перевтоми часто проходить після вихідних або відпустки. Часто тобі потрібно просто дати організму відпочити, і він знову почне працювати на повну силу.

Звернись до лікаря у випадку, якщо тебе турбує тривалий стан сильної перевтоми.

Симптоми синдрому хронічної втоми, крім самої перевтоми, включають:

зниження пам'яті і здатності концентруватися,

фарингіт,

запалені лімфатичні вузли на шиї і в пахвовій області,

незрозуміла м'язова біль,

біль у суглобах, при цьому вони не розпухають і шкіра над ними не червоніє,

сильні головні болі,

проблеми зі сном,

велика знемога, яке триває понад 24 години після звичайного робочого або навчального дня.

Саме ці ознаки вимагають негайного звернення до фахівця, як терапевта, так і психотерапевта. Лікар може визначити систематичні порушення, що є причиною перевтоми.

Але допомогти собі можеш в першу чергу ти сама.

По-перше, потрібно тверезо оцінювати виниклі ситуації і не робити «з мухи слона». Відхиляємо все здогадки і вирішуємо проблеми по мірі їх надходження. Навчися «відключатися» від ситуації: проаналізуй все, що відбулося, розбери все до дрібниць, знайди плюси і мінуси, якщо потрібно, запиши їх у два стовпці на папері, зроби висновки і... все. Забудь про те, що трапилося. Ти вже це пережила - стресова ситуація вже в минулому.

По-друге, більше рухатися, адже, як відомо, спорт знімає нервову напругу.

Вчися технікам релаксації і медитації. Глибоке рівне дихання допоможе відновити сили. Закрий очі, відкинь усі проблеми, подумай про хороше, подихай, прислухайся до свого подиху. Ти відчуєш, як напруга виходить із тебе.

У гострі періоди також буде корисно прогулятися в якомусь парку, подихати свіжим повітрям або провести час в оточенні улюблених людей. Забудь на певний час про проблеми, дай голові відпочити від них.

Щоб отямитися після перевтоми - вірним рішенням буде виспатися, бажано стільки, скільки зажадає організм, щоб відновити втрачені сили.

І пам'ятай, перевтому насправді легше не допускати, ніж намагатися потім повернути організму «відібране силоміць». Для цього щоранку роби зарядку, проводь час на свіжому повітрі, спілкуйся з улюбленими людьми і більше відпочивай від роботи, не треба пірнати у неї «з головою».