Верховна Рада України затвердила на посаду міністра охорони здоров'я Олега Мусія

Верховна Рада України призначила Арсенія Яценюка прем’єр-міністром України і затвердила склад Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення Яценюка проголосував 371 народний депутат, а за призначення уряду - 331 з 410, зареєстрованих у залі депутатів.

Зокрема, до складу уряду увійшли:

перший віце-прем'єр міністр України Віталій Ярема,

віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич (народний депутат з фракції «Свобода»).

віце-прем'єр міністр України - міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман (мер Вінниці),

міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак (колишній народний депутат);

міністр охорони здоров'я Олег Мусій (координатор медичної служби Євромайдану);

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (народний депутат із фракції «Батьківщина»),

міністр інфраструктури Максим Бурбак,

міністр фінансів України Олександр Шлапак (екс-міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, колишній перший заступник глави Секретаріату Президента);

міністр соціальної політики Людмила Денисова(народний депутат із фракції «Батьківщина»);

міністр юстиції Павло Петренко (народний депутат із фракції «Батьківщина»);

міністр культури Євген Нищук (заслужений артист України, ведучий Євромайдану);

міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета (президент Київської школи економіки);

міністр аграрної політики Ігор Швайка (народний депутат із фракції «Свобода»),

міністр екології Андрій Мохник (народний депутат із фракції «Свобода»);

міністр освіти і науки України Сергій Квіт (президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»);

міністр молоді та спорту Дмитро Булатов (активіст Автомайдану);

міністр палива та енергетики Юрій Продан (міністр палива та енергетики в уряді Юлії Тимошенко).

Пізніше Верховна Рада України за пропозицією голови ВР, в. о. Президента України Олександра Турчинова обрала в. о. міністра закордонних справ Андрія Дещицю та в. о. міністра оборони адмірала Ігоря Тенюха.

За призначення Дещиці проголосували 322 народних депутати, за призначення Тенюха - 326 депутатів із 408, зареєстрованих у залі.