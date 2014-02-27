Біографія міністра охорони здоров'я України Олега Мусія

Верховна Рада України призначила Олега Мусія міністром охорони здоров'я України.

Як зазначається у відомостях, які роздавалися народним депутатам України перед обранням Кабінету міністрів, Мусій народився 12 травня 1965 року у с. Переспа Сокільського району Львівської обл.

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут ім. О.Богомольця.

1987-1988 рр. - медбрат відділення реанімації Центральної районної клінічної лікарні Шевченківського району м. Києва; 1988-1992 - лікар анастезіолог-реаніматолог відділення відновного лікування Київського НДІ нейрохірургії, 1992-1994 рр. - лікар ДЮСШ «Нивки» АТФК «Динамо» Київ, 1995-1996 рр. - заступник директора з медичних питань СП «Адоніс»; 1997-2001 рр. - директор, лікар-консультант СП «Віола» ТОВ, 2001-2013 рр. - голова Правління Київського лікарського товариства, 2013 р. - помічник-консультант народного депутата України Романа Ілика.

Загальна сума сукупного доходу за 2012 рік – 493 330,67 грн, членів сім'ї - 37783,33 грн.

Заробітна плата, інші виплати та винагороди - 21730,67 грн.

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 471600,00 грн.

Має дві квартири - 80,4 кв. м та 58,3 кв. м і автомобіль «Пежо-407» 2006 року випуску.

Володіє російською та польською мовами. Має двох доньок.