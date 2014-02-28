Для чиновників МОЗ буде проведено люстрацію

У Міністерстві охорони здоров’я України для вищого керівництва і для керівництва середньої ланки буде проведена люстрація, процедуру якої зараз розробляє Кабінет Міністрів.

Про це, як повідомляє прес-служба МОЗ, сказав новопризначений міністр охорони здоров'я України Олег Мусій під час представлення апарату відомства.

«Перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть багато поточних завдань, які потрібно терміново вирішувати, оскільки ситуація в країні з економікою, та й з охороною здоров'я, залишає бажати кращого», – сказав Мусій.

За його словами, потрібно здійснити ряд організаційних заходів, щоб Міністерство ефективно працювало. Головною метою діяльності МОЗ України міністр назвав збереження і забезпечення здоров'я української нації.

Також керівник МОЗ у своєму виступі наголосив, що реформу охорони здоров'я, попри заяви політиків, ніхто зупиняти не буде. «Реформа триватиме після того, як буде проведено аналіз щодо методів її впровадження», – зазначив урядовець. На думку Мусія, МОЗ України необхідно зайнятись з’ясовуванням того, чим незадоволене населення. «Міністерство буде працювати за запитом людей і реагувати на запит людей, а не на запит чиновництва чи Кабінету Міністрів», – наголосив міністр.

«Щодо вищого керівництва, тобто заступників міністра, то їхні кандидатури розглядатимуться на засіданні коаліційної більшості в парламенті, оскільки саме коаліція висувала кандидатуру на міністра охорони здоров'я, то й вона пропонуватиме кандидатури заступників», – пояснив Мусій.

«Міністр, як було оголошено, є політичною фігурою і більшою мірою буде займатися політичною складовою діяльності відомства. Виконанням же основної поточної роботи займатимуться заступники, керівник апарату», – заявив міністр. За його визначенням, нова політика МОЗ України – це прозорість у діяльності відомства, чесність і професійне виконання своїх обов’язків.

Урядовець також зазначив, що двері в Міністерство, як і двері до кабінету міністра, будуть завжди відчинені.