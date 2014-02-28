Кількість постраждалих у сутичках в центрі Києва зросла до 876 - нові дані МОЗ

Станом на 06.00 28 лютого з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста за медичною допомогою звернулося 876 постраждалих, 588 з них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

За останню добу (з 06.00 27 лютого до 06.00 28 лютого) за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 44 особи, 35 з них госпіталізовано.

З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи.

Інформацію щодо стану госпіталізованих та загиблих, їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у м. Києві: 15-03.

Як передає кореспондент УНІАН, 18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого розпочався снайпери обстріляли протестувальників на Майдані.