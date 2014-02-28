Панічні атаки призводять до серцево-судинних захворювань

Люди, які страждають нападами панічних атак, більше схильні до ризику виникнення серцево-судинних захворювань, вважають учені. Фахівці виявили, що серцеві напади втричі частіше трапляються у людей до 50 років, які страждають нападами паніки. Деякі вчені припускають, що напади паніки можуть викликати зміни в нервовій системі, які сприяють засміченню артерій.

Інші фахівці вважають, що такі напади провокують стан, схожий на серцевий напад, що завдає величезної травми організму. Дослідники вивчили історії хвороби більше 400 тис. осіб різного віку, з них у 57615 були діагностовані напади панічних атак.

З`ясувалося, що у людей з нападами паніки на 38% вище ризик виникнення серцевих нападів і на 44% - серцево-судинних захворювань. Проте учені відзначили дивовижний факт, - хоча люди з нападами панічних атак більш схильні до серцево-судинних захворювань, вони навряд чи помруть від них.