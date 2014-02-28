Печія може бути симптомом тяжкої хвороби

Те ж саме можна сказати і про печію, яка є головною ознакою при постановці діагнозу, – гастроезофагінальна рефлюксна хвороба або скорочено ГЕРБ, яка належить до розряду кислотнозалежних станів.

А відбувається це унаслідок того, що при даній недузі спостерігається частіше підвищена кислотність шлункового соку, і рідше – знижена.

При закиданні кислого шлункового соку до стравоходу, людина починає відчувати дискомфорт, а в деяких випадках, він може супроводжуватися і больовими відчуттями, у області нижньої частини грудного відділу.

З такими станами обов`язково слід боротися, оскільки у разі несвоєчасно лікування у стравоході можуть відбутися серйозні патології, які призведуть надалі до непрохідності їжі, виразкам і навіть до онкологічних захворювань.

Що ж може стати причиною розвитку ГЕРБ?

Насамперед, звичайно ж, шкідливі звички, такі як алкоголь і куріння.

Це і неправильне харчування, коли в раціоні присутня велика кількість жирної і гострої їжі, розлади нервової системи і стресові ситуації.

Навіть один з цих чинників може привести до збою кислотного балансу в шлунку, не говорячи вже про ту ситуацію, коли вони присутні «компанією». Простежте самостійно за власним самопочуттям. Наприклад, за порадою фахівців, можна підійти до дзеркала і широко розкривши рот, показати язик своєму віддзеркаленню.

Про порушення, що відбуваються у вашому шлунково-кишковому тракті, можна судити за обкладеністю язика. А це вже привід для звернення до лікаря.

В деяких випадках печія може супроводжуватися відрижкою або підвищеним слиновиділенням.

У таких випадках слід ретельно переглянути звичний раціон, який має важливе значення у будь-якому випадку, але особливо в період загострення.

З свого меню слід виключити не тільки жирні і гострі страви, алкоголь, продукти швидкого приготування, а також смажені страви, які слід вживати у вареному або тушкованому вигляді.

Прагніть включати в свій раціон овочеві супчики, каші, зварені на молоці, свіжий сир.

А фрукти і ягоди краще використовувати у вигляді киселів і компотів.

І пам`ятайте про те, що позбавитися печії можна за допомогою содової або лужної мінеральної води, але, це міра носить лише тимчасовий характер.

Без застосування лікарських препаратів позбавитися неприємної недуги не вдасться.