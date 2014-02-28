Богомолець закликає постраждалих на Майдані не боятися звертатися у лікарні

Лікар Ольга Богомолець закликає всіх постраждалих внаслідок сутичок на Майдані не займатися самолікуванням, а негайно звернутися до медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

Богомолець зазначила, що багато активістів Майдану в домашніх умовах намагаються вилікуватися від ран, отриманих в ході зіткнень. Серед них є люди, які отримали кульові поранення, тому Богомолець просить всіх, хто має травми, отримані на Майдані, і досі боїться звертатися до лікарів, не боятися і негайно звернутися за професійною лікарською допомогою.

Також вона додала, що у медичних закладах постраждалі зможуть вилікуватися, а фахівці зафіксують звернення і зберуть інформацію стосовно кількості поранених та характери їхніх травм і поранень, щоб у майбутньому звернутися до міжнародних правозахисних організацій щодо катувань і вбивств мирних активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, 18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого розпочався снайпери обстріляли протестувальників на Майдані.

За даними МОЗ, станом на сьогодні з 18 лютого до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста за медичною допомогою звернулося 876 постраждалих, 588 з них госпіталізовано.

З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи.