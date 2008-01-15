Ученим вдалося запустити серце, яке не билося кілька днів

Це результат експерименту, проведеного у Сполучених Штатах. Піддослідний щур ожив завдяки стовбуровим клітинам. Це дослідження дає новий шанс людям, які потребують пересадки здорових органів.

Американські вчені навчилися оживляти мертве серце. Під час експерименту, проведеного в університеті Міннесоти, науковці зуміли примусити битися серце щура, який помер за кілька днів до того.

Вчені видалили із серця тварини старі клітини, залишивши неушкодженими з‘єднувальні тканини - судини та клапани. Потім на цю своєрідну основу наростили нові клітини. Їх виростили із стовбурових клітин, взятих у новонароджених щуренят. Адже основна особливість стовбурових клітин – це здатність до необмеженого поділу й утворення спеціалізованих клітин різних тканин.

Щоб стимулювати швидкий ріст клітин у відновлюваному серці, вчені використали спеціальну поживну речовину, схожу на желатин. І вже через 4 години колись мертве серце виявило ознаки активності. Спочатку для підтримки роботи відродженого серця використовували кардіостимулятор. А за 8 днів орган зміг функціонувати самостійно.

Доріс Тейлор, доктор сердечно-судинного центру університету Міннесоти: "Тканинна інженерія – це створення нових тканин. Кожен має клітини. Потрібно лише знайти спосіб зібрати їх у тривимірну структуру, створивши таким чином орган. Це – Святий Грааль тканинної інженерії, який ми знайшли. Природа краще за нас із вами знає, як створювати основу органа. А ми беремо цю основу й будуємо новий орган".

Це відкриття може стати черговим проривом на шляху створення окремих людських органів для пересадки. Зокрема так можна буде виростити не тільки серце, але й печінку, нирки, легені та підшлункову залозу. Створені з використанням стовбурових клітин людини, такі органи будуть ідеально підходити пацієнтові, для якого призначені. Вони матимуть набагато більше шансів прижитися, ніж органи, взяті у донора.

ICTV