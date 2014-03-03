Росія грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію - Юрій Павленко

Уповноважений Президента України з прав дитини (2011-2014рр.) Юрій Павленко звернувся до Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини Павла Астахова із закликом «використовувати всі можливі способи впливу на тих, хто ухвалює рішення у Вашій країні, щоб не допустити переходу протистояння в гарячу стадію і забезпечити дипломатичне, мирне вирішення конфлікту».

«Сьогодні Російська Федерація грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію проти сусідньої країни, де п'ята частина населення - діти», - заявив Ю.Павленко. Він зазначає, що Росія сьогодні може стати джерелом горя - можливого сирітства дітей і в Україні, і в Росії.

Екс-дитячий омбудсмен наполягає на відповідальності дорослих за те, щоб діти навчилися вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом, як у дитячому колективі, так і в сім'ї, і між країнами.

«Упевнений, що Росія має знайти відповідь на питання, чому підліток, який розстріляв вчителя, відстоюючи своє право на високу оцінку, засуджений, а президент країни, що направляє війська в сусідню мирну державу для придушення прагнення незалежного народу до самостійного визначення свого майбутнього, оголошує себе захисником російськомовного населення в Україні», - резюмує Юрій Павленко.

Уповноваженому при Президентові

Російської Федерації з прав дитини

Павлу АСТАХОВУ

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Звертаюся до Вас, Павле Олексійовичу, як до колеги, в надії на те, що для Вас право людини не просто гасло чи красиве словосполучення. Впевнений, що Ви, як і я, знаєте основоположні принципи правозахисної діяльності: не можна захищати право однієї людини, порушуючи права іншої.

Росія пережила чимало трагедій, наслідки яких були трагічними для дітей. Досить згадати терористичні акти, в результаті яких гинули діти і їх батьки. Переживши стільки горя, в результаті агресивних дій керівництва країни, Росія сьогодні може стати джерелом горя - можливого сирітства дітей і в Україні, і в Росії.

Ми завжди з Вами ефективно співпрацювали в інтересах дітей наших країн. Ми спільно вирішували питання встановлення опіки над дітьми та їх усиновлення громадянами наших країн. Офіс дитячого омбудсмена в Україні і сьогодні працює над відновленням багатьох документів для дітей за запитами громадян Росії і Ваших колег, Уповноважених із суб'єктів Федерації.

Сьогодні Російська Федерація, грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію проти сусідньої країни, де п'ята частина населення - діти.

Закликаю Вас, колего, використовувати всі можливі способи впливу на приймають рішення у Вашій країні, щоб не допустити переходу протистояння в гарячу стадію і забезпечити дипломатичне, мирне вирішення конфлікту.

Наша відповідальність за те, що відбувається набагато більша, ніж у діючих політиків. Саме ми з Вами відповідаємо за те, як будуть вирішуватися питання міждержавних відносин через два-три десятиліття тими, хто сьогодні дорослішає. Ми несемо відповідальність за те, щоб діти навчилися вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом, та в дитячому колективі, і в родині, і між країнами.

Упевнений, що Росія має знайти відповідь на питання, чому підліток, який розстріляв вчителя, відстоюючи своє право на високу оцінку, засуджений, а президент країни, що направляє війська в сусіднє мирна держава, для придушення прагнення незалежного народу до самостійного визначення свого майбутнього, оголошує себе захисником російськомовного населення в Україні.

В ім'я дітей України і Росії,

Юрій ПАВЛЕНКО

Уповноважений Президента України

з прав дитини (2011-2014рр.)