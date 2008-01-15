«Розвиток України» продовжує акцію допомоги хворим на туберкульоз

Надзвичайна увага до проблеми епідемії туберкульозу, небайдужість населення і бажання допомогти спонукнули Благодійний Фонд «Розвиток України» та Національну торгову мережу «Амстор» продовжити спільну благочинну акцію ще на 1 місяць, до 27 січня 2008 року. Акція стартувала 26 листопада 2007 року і спрямована на покращання умов перебування пацієнтів у протитуберкульозних закладах дев’яти міст: Донецьк, Макіївка, Горловка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Миколаїв та Кременчук.

На касах у торгових залах мережі Амстор кожного із зазначених міст було встановлено скарбнички для добровільних пожертв. Детальну інформацію щодо проблеми туберкульозу, діючої гарячої лінії, симптомів цього захворювання відвідувачі одержують з інформаційних листівок, які розміщені на стендах. За час, що триває акція, багато скарбничок було повністю заповнено. Велика увага населення приділяється інформаційним листівкам.

Незалежно від кількості населення, рівня прибутків, кожне з міст, де проводиться акція, продемонструвало зацікавленість та готовність допомогти матеріально протитуберкульозним закладам та їх пацієнтам. Після закінчення акції, коли скарбнички будуть відчинені, на зібрані кошти будуть придбані та передані необхідні товари щоденного вжитку.

Довідка. Корпоративний благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована Групою СКМ 15 липня 2005 року.

Бюджет Фонду формується за рахунок коштів Компанії СКМ. Напрямки діяльності Фонду: сучасна освіта, здоров`я нації, культурне надбання.

Президент Благодійного Фонду «Розвиток України» - Рінат Леонідович Ахметов.