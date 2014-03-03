На 8 Березня в Україні розпочнеться похолодання

Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода з мінімальними опадами, проте вже у вихідні почнеться істотне похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Протягом 3-7 березня на території України істотних змін погоди не відбудеться... Однак, починаючи з 8-го числа, спочатку на півночі і сході України слід чекати поступового зниження температури повітря», - сказав Кульбіда.

За словами синоптика, з 3 по 7 березня температура повітря в країні вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, а вдень - від 4 до 9 градусів тепла.

При цьому у Криму і Закарпатті в денні години стовпчики термометрів підніматимуться до +17 градусів.

Проте, починаючи з 8 березня, вночі у країні похолодає до -8, а на північному сході до -12.

Температура повітря вдень з 9 по 13 березня не перевищуватиме 0 градусів.

Водночас Кульбіда підкреслив, що, незважаючи на незначні коливання температури повітря, у цілому у березні температура повітря буде вища за норму.