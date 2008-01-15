Підліток впав у кому від нестримної гри на комп`ютері

15-річний хлопчик з бельгійського міста довів себе до повного психофізичного виснаження, нестримно граючи у відеоігри. Так дитина проводила зимові канікули.

Хлопець потрапив до лікарні на швидкій допомозі, яку викликала мати підлітка після того, як, повернувшись з роботи, побачила сина, який лежав на підлозі без свідомості. Бригада лікарів констатувала у дитини коматозний стан, з якого його вдалося вивести тільки після двох днів.

"Я пам`ятаю, що лягав спати десь у три години ранку. Я відчував себе дуже втомленим, тому що практично не відходив від комп`ютера впродовж двох тижнів канікул", - розповів лікарям підліток після того, як його привели до тями.

Тим часом, ця дитина - далеко не єдина жертва відео- і комп`ютерних ігор. Так, в Південній Кореї трохи більше року тому двоє чоловіків померли просто біля монітора в інтернет-кафе. Перший знаходився в кафе протягом 10 днів і грав в комп`ютерні ігри, роблячи перерви тільки на сон і їду. Після більш ніж 30 годин гри, він помер. З іншою людиною це трапилося після 50 годин безупинної гри.

Впливом відео- і комп`ютерних ігор стурбовані у всьому світі. Минулого року американці провели дослідження, результати якого визначили 8,5% американських дітей і підлітків у віці від 8 до 18 років як "хронічних" гравців, що випробовують патологічну тягу до гри. Крім того, 31% і 13% дівчаток сказали, що "відчувають залежність від гри". Ці діти самі визначили її як патологічну.

Якщо у дитини є доступ до комп`ютера, він гратиме. Щоб пом`якшити ситуацію, психологи радять, як мінімум, не встановлювати приставку або комп`ютер в кімнаті дитини. У такому разі буде більше можливості контролювати, скільки часу чадо проводить за грою. Самі вони не в змозі нормувати сидіння за комп`ютером або відеоприставкою. Окрім необхідності відстежувати кількість часу, протягом якого діти грають, краще знати, в що вони грають.

Naviny.by