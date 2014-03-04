З 30 листопада загинули і померли 98 учасників протистоянь у Києві - МОЗ

З 30 листопада 2013 року по 4 березня цього року загинули і померли 98 учасників протистоянь у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

"Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинуло і померло на території України 98 осіб", - сказано в повідомленні.

У МОЗ додали, що станом на 6.00 4 березня з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я столиці за допомогою звернулося 1 тис. 8 постраждалих, 657 з них госпіталізовано.

"На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 6.00 4 березня знаходяться 226 осіб. За оперативною інформацією, станом на 6.00 4 березня за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 24 особи, 11 з них госпіталізовано, дві особи померло", - зазначили в МОЗ.