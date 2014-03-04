Болгарія готова прийняти на оздоровлення українських дітей, чиї батьки загинули у Києві
Про це під час зустрічі з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею сказав міністр закордонних справ Республіки Болгарія Крістіан Вігенін, який перебуває з візитом у нашій державі
Болгарія висловлює готовність прийняти на оздоровлення українських дітей, чиї батьки загинули під час трагічних подій у Києві.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це під час зустрічі з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею сказав міністр закордонних справ Республіки Болгарія Крістіан Вігенін, який перебуває з візитом у нашій державі.
Співрозмовники обговорили поточні події в Україні, зокрема у Криму.
Дещиця поінформував свого болгарського колегу щодо заходів, які вживаються керівництвом Української держави для врегулювання напруження в українсько-російських відносинах політико-дипломатичними шляхами.
Зі свого боку Вігенін засвідчив безумовну підтримку Болгарією суверенітету і територіальної цілісності України.
Окрему увагу у ході переговорів приділено актуальним питанням двостороннього співробітництва, а також подальшим крокам з реалізації євроінтеграційних перспектив України.
Керівник болгарського зовнішньополітичного відомства привітав рішення уряду України повернутися до підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Вігенін запросив Дещицю взяти участь у міністерському засіданні країн Організації чорноморського економічного співробітництва, яке відбудеться 19 червня в рамках болгарського головування в цій організації.