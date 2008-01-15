У Києві при міській онкологічній лікарні відкрито хоспіс - спеціалізовану медичну установу для догляду за невиліковно хворими людьми і людьми, які помирають.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті хоспісу заступник голови столичної міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що наявність у країні хоспісів є показником цивілізованості та гуманності суспільства.

Відкрита сьогодні установа розрахована на 25 ліжко-місць за умови, що одна невиліковно хвора людина буде займати окрему палату. В разі необхідності кількість ліжко-місць може бути збільшена. Штат хоспісу нараховуватиме 139 осіб, серед яких 4 лікарі, інші – середній та молодший медперсонал. При хоспісі діятиме храм Святої Великомучениці Варвари. Забезпечення функціонування закладу здійснюватиметься за рахунок міського бюджету з розрахунку 8 грн. на добу на харчування хворих та 11 грн. на добу – забезпечення медичної допомоги.

За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, будівництво хоспісу обійшлося місту в 19 млн. грн.

Вона також повідомила, що на сьогодні у Києві з урахуванням цього хоспісу є 120 хоспісних ліжок при різних медичних установах, зокрема 70 - в Київській міській клінічній лікарні №10 і 30 – в Київській міській клінічній лікарні №2. За її словами, до кінця 2008 року в Києві планується відкрити 300 хоспісних ліжко-місць, що повністю забезпечить потребу столиці. Зокрема, передбачається створення по трьох хоспісних відділень по 30-40 місць кожне на території існуючих медичних закладів при кожному територіальному медичному об’єднанні в Києві (Лівобережне, Старокиївське та Либідське ТМО).

Як повідомляв УНІАН, будівництво хоспісу на 30 місць при Київській міській онкологічній лікарні, що на вулиці Верховинній, 69, було розпочато за попередньої столичної влади. Його планувалось ввести в експлуатацію у вересні 2006 р. Після зміни керівництва столиці відкриття установи було перенесено на вересень 2007 року.

Загальна вартість будівництва цього хоспісу станом на 2006 р. становила близько 13 млн. грн.

У липні 2007 р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ доручив у кожному районі Києва на базі діючих лікарень відкрити відділення хоспісу з розрахунку 25-30 ліжко-місць кожне.