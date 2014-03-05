На лікуванні в Києві перебувають 210 учасників акцій протесту

Згідно з оперативними даними, під час масових акцій у Києві та регіонах України загинули і померли 99 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

“Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинуло і померло на території України 99 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, із 18 лютого по 5 березня з місця загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулося 1039 постраждалих, 676 з них було госпіталізовано.

На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 06.00 5 березня перебувають 210 осіб.

За останню добу станом на 06.00 5 березня за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулася 31 особа, 19 з них госпіталізовано.