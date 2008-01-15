Херсонщині необхідно більше 22 тис. донорів

У Херсонській області для повноцінного забезпечення потреб медичних закладів у крові необхідно більше 22 тис. донорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розпорядженні голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА «Про комплектування в області донорських кадрів на 2008 рік».

Зокрема, документом передбачено, що в області має бути укомплектовано донорських кадрів на 2008 рік в кількості 22 тис. 140 донорів.

Також в розпорядженні запропоновано Херсонській обласній організації Товариства Червоного Хреста України взяти активну участь у роботі зі збереження та розвитку донорства, залучення населення до добровільної, безоплатної здачі крові.

Головам РДА доручено забезпечити надання донорам гарантій та пільг відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів”. При формуванні проектів місцевих бюджетів мають бути передбачені кошти для реалізації обласної програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки, заохочення донорів і керівників трудових колективів, які систематично виконують план по донорству, а також для заготівлі крові, плазми методом плазмаферезу в пластикатну тару, забезпечення карантинізації плазми протягом 180 діб.

Крім того, управлінням обласної державної адміністрації у справах преси та інформації і охорони здоров’я спільно з місцевими засобами масової інформації доручено проводити активну пропаганду безоплатної здачі крові та її компонентів, гуманної сутності донорства, його нешкідливості та соціальної значимості. Начальник управління охорони здоров’я ОДА має забезпечити стале функціонування закладів служби крові при проведенні Днів донора.