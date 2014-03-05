15 поранених у результаті зіткнень на Майдані залишаються у тяжкому стані — міністр

15 поранених у результаті зіткнень на Майдані залишаються у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

«Загиблих на сьогодні 99, у тяжкому стані 15. Сподіваємося, що ця цифра зупиниться, проте підсумкова цифра буде відома протягом місяця, коли буде зрозумілим стан тяжкохворих», - заявив Мусій.

Також міністр спростував інформацію, поширену деякими ЗМІ, що ліки, привезені добровольцями на підтримку мітингувальників на Майдан, знаходяться в невідомому місці.

«Усі ліки на сьогодні знаходяться за адресою Трьохсвятительська, 7. Вони маркуються, а також створюється реєстр, куди вносяться терміни їх зберігання», - сказав Мусій.

При цьому він додав, що після переобліку всі ліки будуть розподілені по київських лікарнях, а частину з них передадуть до дитячих будинків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у прес-службі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що, за оперативними даними, під час масових акцій у Києві і регіонах України загинули і померли 99 осіб.

“Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинули і померли на території України 99 чоловік”, - зазначається у повідомленні.

Як відзначили у прес-службі, з 18 лютого по 5 березня з місць загострення зіткнень у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги і до закладів охорони здоров'я по медичну допомогу звернулися 1039 постраждалих, 676 з них були госпіталізовані.

На лікуванні у закладах охорони здоров'я Києва на 6.00 5 березня перебуває 210 осіб.