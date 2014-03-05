Уряд переглянув терміни пілотного проекту з регулювання цін на інсулін
Більш як третина громадян зможуть одержати високоякісні препарати іноземного виробництва
Кабінет міністрів України ухвалив рішення перенести пілотний проект, що реалізовувався в Україні, з регулювання цін на інсулін, зобов'язавши іноземних виробників з 1 січня 2015 року декларувати зміни оптово-відпускної ціни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.
«Більш як третина громадян (130 тис. - УНІАН) зможуть одержати високоякісні препарати іноземного виробництва», - сказав Мусій.
Міністр пояснив, що діючий пілотний проект припускав обіг інсуліну тільки після декларування зміни ціни іноземними виробниками.
За його словами, іноземні виробники мали задекларувати суми 1 березня, чого не було зроблено через стрибки на валютному ринку.
«Ті, хто потребує імпортного препарату, не змогли б його одержати», - відзначив Мусій.
При цьому він повідомив, що Кабмін сьогоднішнім рішенням зобов'язав іноземних виробників задекларувати ціни з 1 січня 2015 року.
«Ми домовилися з іноземними виробниками сьогодні зафіксувати ціни за курсом гривні до 1 січня 2014 року - 8 грн/дол.», - сказав Мусій.
Він додав, що виробники обіцяють не підвищувати ціни на інсулін найближчим часом.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2014 року в Україні здійснюється реалізація пілотного проекту щодо введення державного регулювання цін на препарати інсуліну. З 1 березня обіг препаратів інсуліну, зокрема закупівля за гроші місцевих бюджетів, мав здійснюватися після декларування зміни оптово-відпускної ціни, яка не має перевищувати встановлений Мінохоронздоров'я граничний рівень.