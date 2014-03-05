Список продуктів, які заспокоять нерви

До болю знайомий вислів: "Всі хвороби від нервів". Нервові зриви, депресії, неврози призводять до ослаблення всього організму, що тягне за собою цілий ряд хвороб, пише Сьогодні.

Лікарі вивели п'ять основних продуктів для зміцнення нервів:

1. Продукти, що містять незамінний для нервів вітамін В1: гречана і вівсяні кашки, свинина, житній хліб.

2. Часто ми перевантажуємо нервову систему розумовими навантаженнями, при яких необхідний вітамін В2. Тут нам прийдуть на допомогу бобові, шпинат, пивні дріжджі, абрикос, яйця. Без цих продуктів може погіршитися настрій з'явитися головний біль, слабкість.

3. Сучасне життя - джерело стресу. При емоційних навантаженнях порушується інтелектуальна робота мозку, страждає пам'ять, з'являються різкі перепади настрою. Щоб уникнути подібного, їжте продукти насичені вітаміном В12: морепродукти, лівер (серце, нирки, печінка), білок яйця. Обмежуючи себе цими продуктами, ви ризикуєте захворіти синдромом Альцгеймера.

4. Молоко, всі молочні продукти, включаючи кисломолочні. Нервам без кальцію міцними не бути. Недолік цього мінералу загрожує занепокоєнням і дратівливістю.

5. Для роботи мозку і гормонального балансу необхідний йод. Всі морепродукти, морська капуста і будь-яка морська риба - джерела йоду. Ви не любите морську капусту? Не біда. Купуйте її сушену, перемеліть на кавомолці і додавайте як приправу.