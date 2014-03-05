Існує необхідність вдосконалити механізм здешевлення ліків від гіпертонії

Рахункова палата України вважає за необхідне вдосконалити механізм здешевлення ліків від гіпертонії, що на сьогоднішній день не дозволяє хворим у повному обсягу купувати необхідні лікарські засоби за доступною ціною. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати.

“Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Харківської, Сумської та Полтавської областей на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування людей з гіпертонічною хворобою», - говориться в повідомленні.

Згідно з висновком аудиторів, у листопаді-грудні 2012 року до цих областей було спрямовано 1,8 млн. грн, а в 2013 році — 23,9 млн. грн субвенцій на часткове відшкодування вартості ліків для лікування людей з гіпертонічною хворобою. Ці кошти мали сприяти зниженню цін на ліки для 830 тис. чоловік.

«Проте через ще не довершений механізм реалізації пілотного проекту, запровадженого з 1 червня 2012 року, і недоліки в діяльності місцевих органів охорони здоров'я окремі хворі на гіпертонію у зазначених регіонах не змогли скористатися перевагами проекту», - відзначають в Рахунковій палаті.

Зокрема, в Харківській і Полтавській областях питома вага рецептів, за якими в 2013 році відпускалися ліки від гіпертонії, в загальній кількості рецептів, виписаних лікарями, становила 48%, в Сумській області — 29%. «Це свідчить про невикористані резерви пілотного проекту», - говориться в повідомленні.

Рахункова палата повідомила, що головними причинами недостатнього рівня придбання ліків за рецептами є запізнення з включенням ліків до відповідного реєстру - тільки у вересні 2013 року, а також неможливість у ряді випадків придбати необхідні ліки за цими рецептами в аптеках за місцем проживання через їх відсутність або невключення аптек у мережу закладів пілотного проекту.

«Через це гальмується досягнення в повному обсягу мети пілотного проекту, яка полягає в наданні можливості придбати необхідні лікарські засоби за доступною ціною всім хворим на гіпертонію, які цього потребують, і знижується соціальний ефект проекту», - зазначили в Рахунковій палаті.

Як повідомляв УНІАН, всеукраїнський пілотний проект із впровадження держрегулювання цін на лікарські засоби для людей з гіпертонічною хворобою стартував 1 червня 2012 року.

30 січня 2013 року постановою Кабінету міністрів проект було продовжено до 31 грудня 2013 року. У лютому 2014 року, до зміни уряду, Кабмін прийняв постанову про продовження цього проекту на 2014 рік. Тодішній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова заявила, що в держбюджеті України на 2014 рік передбачені кошти на субвенцію місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості медичних препаратів для лікування людей з гіпертонічною хворобою у розмірі 191,6 млн. грн.