Ізраїльські лікарі допоможуть у реабілітації українців, які постраждали через події на Майдані

Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій у середу зустрівся з главою бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Доріт Ніцан Калускі.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, Калускі розповіла про основні види допомоги, яку ВООЗ має намір надати Україні у нинішній складній ситуації. «Ми отримали перелік лікарських засобів, які збираємося передати в якості гуманітарної допомоги для лікування постраждалих під час масових акцій», – зазначила вона. Крім того, до бюро ВООЗ в Україні поступили запити від людей, які потребують протезування. Ще одним важливим видом допомоги з боку ВООЗ, за словами Калускі, має стати психологічна реабілітація громадян України з посттравматичним синдромом. Нагадавши, що вона є громадянкою Ізраїлю, керівник ВООЗ в Україні запропонувала: «Допомогу українським громадянам, постраждалим під час масових акцій, можуть забезпечити ізраїльські лікарі, оскільки мають великий досвід з надання психологічної допомоги людям, що потрапили в епіцентр бойових дій».

«МОЗ України не лише бере на себе всі функції з організації лікування та фізичної і психологічної реабілітації постраждалих під час сутичок, але й забезпечує залучення до цього всієї медичної служби країни», — наголосив Міністр, зазначивши, що Україна буде вдячна за допомогу в цьому і ВООЗ, і медикам Ізраїлю.

Крім того, співрозмовники обговорили питання співробітництва між Україною та ВООЗ у сфері боротьби з неінфекційними хворобами, протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, а також деякі аспекти епідеміологічної ситуації в Україні тощо.