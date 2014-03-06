Причини розвитку молочниці та способи її лікування

Молочниця є причиною неприємних відчуттів для багатьох жінок і належить до захворювань, які обов'язково потрібно лікувати, щоб уникнути ускладнень? пише Lady.tochka.net.

Кандидоз (молочниця) - запальне грибкове захворювання, що вражає шкіру і слизові оболонки, сечостатеву та інші (дихальну, травну, нервову) системи людини. Кандидоз викликають дріжджоподібні гриби Candida albicans. Ці мікроорганізми завжди є в нормальній мікрофлорі рота, піхви і товстої кишки здорової людини. Молочниця же зумовлена ​​їхнім розмноженням у більшій, ніж зазвичай, кількості. Найчастіше кандидоз виникає, коли це розмноження нічим не стримується при зниженні загального і місцевого імунітету.

Незважаючи на те, що збудники кандидозу можуть передаватися статевим шляхом, молочниця не завжди пов'язана тільки зі статевими контактами. Кандидоз не належить до венеричних хвороб і розглядається разом із ними через схожу клінічну картину.

Здорова імунна система і нормальна мікрофлора кишечника і піхви стримують зростання Candida albicans, і зазвичай у людини не виникає жодних неприємних відчуттів, пов'язаних з її наявністю в організмі. Але періодично в організмі виникають умови, сприятливі для росту і розмноження цих мікроорганізмів (при цьому і виникає молочниця). До сприятливих умов можна зарахувати порушення цілісності шкірних покривів і слизових оболонок, зниження імунітету людини, зміну кислотності середовища в піхві, пітливість, висока вологість навколишнього середовища і тепло.

Фактори, що сприяють розвитку кандидозу:

- Лікування антибіотиками широкого спектру дії;

- Зниження загального імунітету (через різку зміну клімату, сильний емоційний стрес);

- Гормональні зміни, як, наприклад, при вагітності;

- Цукровий діабет;

- ВІЛ-інфекція.

Думки про те, що тісна нижня білизна є частою причиною кандидозу у жінок, не обґрунтовані.

Симптоми молочниці у жінок:

- Свербіж і печіння в зовнішній ділянці статевих органів;

- Білі виділення, що нагадують сирну масу, з піхви;

- Болючість при статевої близькості;

- Больові відчуття при сечовипусканні.

Всі симптоми можуть бути наявні як разом, так і окремо.

Оскільки молочниця це, в першу чергу, маркер того, що в організмі не все добре з імунітетом, то лікування лише народними засобами буде, м'яко скажемо, неефективним.

Починати потрібно з консультації у гінеколога і з обстеження. Можливо, буде необхідно лікування основного захворювання або комплексна підтримка імунітету; а це і вітаміни, і здоровий спосіб життя, і правильне харчування.

При легкому перебігу кандидозу досить місцевого лікування. Препарати для місцевого лікування (вагінальні таблетки або свічки) все-таки має порекомендувати лікар, бо через велику кількість їх у наших аптеках є ризик витратити багато, не досягнувши практично ніякого ефекту. При більш вираженій і неприємній симптоматиці всілякі спроби самолікування можуть викликати погіршення стану, бо приховають основні причини, що викликали зниження імунітету і розвиток молочниці. Таким чином виходить, що лікування банальної молочниці - це насамперед оздоровлення всього організму.