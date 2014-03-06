Як не нашкодити здоров'ю під час посту

Професійні дієтологи попереджають: якщо дотримуватися раціону Великого посту, то організму сильно не вистачатиме деяких корисних речовин, зокрема білка. Щоб заповнити нестачу і не відійти від релігійної дієти, фахівці пропонують компроміс, пише Сьогодні.

1. Брак білка з м'яса замініть білком з насіння, горіхів, каш, злаків і хліба з борошна грубого помелу. Можна вживати і гриби, але не захоплюватися.

2. Їжте каші, макарони і картоплю, щоб зарядитися силою і бадьорістю.

3. В ті дні, коли дозволено рослинне масло, обов'язково вживайте по 2 столових ложки.

4. Їжте багато овочів і фруктів (не менше півкілограма щодня).

Їсти дієтологи радять дрібно і часто. Недолік солодкого можете компенсувати медом і сухофруктами.

До речі, за допомогою правильного підбору їжі, можна і побороти депресію - справляються з цим фініки і банани.

Безумовно, після закінчення посту не варто накидатися на їжу - почніть з варених яєць, поступово повертаючись до звичного раціону.