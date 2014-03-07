Солярій допомагає поліпшити настрій жінкам

Показники використання соляріїв ростуть. На думку співробітників Університету Північної Кароліни, багато ходять в солярії не для засмаги, а щоб позбутися від стресу, передає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені опитали 706 жінок 18-25 років щодо того, що змушує їх йти в солярій. Більшість опитаних все-таки йшли туди, щоб поліпшити зовнішній вигляд, але багато також зазначили, що солярій зменшує рівень стресу і дає відчуття розслаблення. Коментує доктор Сет Ноар: "Багато жінок дійсно отримували задоволення від відвідування солярію. Тут включався фактор поліпшення настрою".

З опитаних 45% в своєму житті користувалися солярієм, а 30% ходили в солярій в минулому році. Більшість почали загоряти в соляріях в підлітковому віці, не знаючи про наслідки для здоров'я. Між тим ризик раку шкіри особливо підвищений у віковій групі "до 35 років". У цієї групи ризик появи меланоми підвищений на 75%. Щорічно рак шкіри діагностують більш ніж у 3,5 мільйона людей в усьому світі. І понад 28 мільйонів осіб користуються солярієм щорічно.