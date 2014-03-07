Підвищений артеріальний тиск один з чинників гіпертонії

І це може прокласти дорогу хронічній гіпертонії, інсульту, інфаркту, серцевої недостатності. Під дією аномального артеріального тиску змінюється еластичний каркас, який підтримує форму судин, артерії стають довшими, вони розширюються, набувають звивистість, деформації, кровотік порушується, тиск починає скакати. Іноді звужується просвіт судин, з них у меншому обсязі проходить крові, тканина отримує менше кисню і поживних речовин.