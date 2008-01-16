В Одеській області почали більше хворіти на грип

Минулого тижня в Одеському регіоні було офіційно зареєстровано близько 3,5 тис. тих, хто заразився грипом або гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ).

Про це повідомила завідувачка епідеміологічним відділом обласної санепідслужби Людмила Красницька.

За її словами, спостерігається невеликий приріст рівня захворюваності (в порівнянні з першим тижнем січня). Фахівець відзначила, що дійсна кількість тих, хто заразився, значно більша, адже далеко не всі звертаються до лікарів. До того ж самий початок року, період канікул і тривалих вихідних - не показовий час.

У останній тиждень грудня було зареєстровано близько 4 тис. інфікованих.

Епідемія грипу і ГРВІ прогнозується на січень.

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