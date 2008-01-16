Високі підбори – шлях до плоскостопості і варикозу

Переконати дівчат, та й багатьох дорослих модниць відмовитися від носіння чобіт на високих підборах – справа безнадійна. Але попередити їх про ймовірні наслідки постійного носіння такого взуття лікарі зобов`язані.

Вже неодноразово говорилось і писалось про те, що мода і здоров`я іноді вступають у суперечність. Що стосується проблем із венозною недостатністю, то виникають вони часто саме у підлітковому віці.

І стосується це не лише взуття. Не дуже добре з дитинства носити одяг, що облягає, все те, що затягує, тягне, перетягує і передавлює на якихось ділянках вени. Що стосується взуття, то для того, щоб утриматися на високих підборах, потрібна велика напруга литкових м`язів, тобто підбори вище 5 сантиметрів, шпильки, платформа і подібні моделі просто нефізіологічні.

Батьки повинні стежити за станом ніг дитини, адже часто варикозна хвороба ніг і хронічна венозна недостатність «ходять» поряд із плоскостопістю. Це відбувається тому, що, як тільки стопа стає пласкою, відбувається перерозподіл крові. Та кров, яка відкачувалася десь у підошви, починає в цьому випадку відкачуватися на вени цілої стопи, і вже з`являється так звана венозна корона.

Вени стопи просто роздуваються, - це варикоз, що вже формується. Можливо, багато юних модниць переконає те, що у більшості їх кумирів - професійних манекенниць і фотомоделей - є хронічна венозна недостатність, і взуття на підборах «зіграло» в цьому не останню роль.

Правда.ру