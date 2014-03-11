Психологи надаватимуть допомогу людям, які потерпають від стресу через політичні події

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі спільно з Національною академією медичних наук України розпочинають з вівторка, 11 березня, медико-психологічну реабілітацію та морально-психологічний практикум для громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, фахівці готові надати професійну допомогу особам, психофізіологічний стан яких зазнав розладів внаслідок тривалих подій, що відбувалися останнім часом в Україні і загострилися через суспільно-політичну ситуацію, спричинену посяганням на територіальну цілісність України.

Комплекс реабілітаційних заходів за участю медичних працівників, психологів і соціальних педагогів буде спрямований на збереження психофізіологічних функцій людей, відновлення оптимального для них рівня працездатності та соціальну адаптацію.

Допомога надаватиметься безпосередньо на Майдані Незалежності та у приміщенні Інституту отоларингології імені Коломийченка НАМН України за адресою: вул. Зоологічна, 3.