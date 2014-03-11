Як розпізнати мігрень та як її правильно лікувати

Мігрень (migraine - франц.) - повторювані напади інтенсивного головного болю.

Інша назва цього захворювання - гемікранія, що в перекладі з грецької означає «половина голови». Це пов'язано з тим, що головні болі при мігрені частіше бувають односторонніми, пише Lady.tochka.net.

Напади мігрені вперше починають турбувати ще в дитинстві або підлітковому віці.

Її симптоми:

- Головний біль, який посилюється при будь-якій фізичної активності, що порушує ритм життя повністю,

- Нудота,

- Чутливість до світла і звуку,

- Лихоманка,

- Підвищення м'язового тонусу потиличних м'язів (ригідність), потилиця і шия ніби зведені судомою і болять,

- Іноді висип,

-Затуманена свідомість,

-Можливі неврологічні прояви: судоми, двоїння в очах, слабкість, оніміння, проблеми з мовленням.

Деякі пацієнти описують мігрень як різкий головний біль, схожий на удар грому.

Досі не з'ясована точна причина появи мозкових порушень, які викликають напади мігрені. Фахівці зійшлися на тому, що мігрень - це спадкове захворювання, причому найбільша ймовірність захворіти ним у тих людей, чиї батьки теж страждають від мігрені.

На сьогодні основними причинами виникнення мігрені є:

- Спадкова схильність;

- Стреси;

- Нервове і фізичне перевантаження організму;

- Гормональні збої, а також у деяких випадках вплив на організм гормональних контрацептивів;

Окрему позицію займає так звана шийна мігрень, яку можуть викликати захворювання хребта, наприклад, остеохондроз.

Провокативними факторами для прояву мігрені можуть бути:

куріння;

фізичне перенапруження, безсоння;

блимаюче або занадто яскраве світло;

вдихання запахів, що подразнюють дихальні шляхи;

психологічні травми;

прийом деяких продуктів (це можуть бути шоколад, сир, копчена риба, арахіс, алкоголь);

вагітність (у деяких жінок мігрень з'являється саме при вагітності).

Будь-яка людина, що страждає від сильних або періодично повторюваних головних болів, має звернутися до лікаря і пройти повне медичне обстеження, щоб виключити можливість таких серйозних захворювань, як пухлина головного мозку, аневризма, гематома та ін. Підходи до лікування завжди мають бути строго індивідуальні.

Медикаментозним лікуванням мігрені займається лікар-невролог.

Необхідно також проконсультуватись і у мануального терапевта і психотерапевта.

У народній медицині є багато рослин, що полегшують страждання хворого на мігрень:

конюшина лугова, свіже листя капусти і бузку, міцний зелений чай, а також калиновий і смородиновий соки, квіти бузини сибірської.

Але не забувайте: дія трав на організм може бути непередбачувана. Тому, перш ніж почати приймати трав'яний засіб від мігрені, поставте до відома свого лікаря. Він підкаже, які з трав є для вас безпечними.