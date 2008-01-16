Як відрізнити головний біль від мігрені?

Середня частота нападів мігрені - близько одного нападу в місяць, у деяких хворих менше одного нападу в місяць, приблизно 10% - більше ніж один напад на тиждень. Окремі напади мігрені тривають менше чотирьох годин, середня тривалість нападу - близько 24 годин, інколи вони можуть продовжуватись протягом кількох днів.

Приблизно 70% людей, особливо які страждають на мігрень, мають позитивний сімейний анамнез. Доведено, що якщо напади мігрені були у обох батьків, ризик виявлення захворювання у нащадків варіює від 60 до 90%. Якщо напади мігрені були лише у матері, то ризик захворювання складає 72%, якщо тільки у батька - 30%.