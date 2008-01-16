Морква – секрет молодості, краси і довголіття

Морква – це забутий секрет молодості, краси і довголіття. Вона цінна високим вмістом каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А.

Немає інших овочів і фруктів, які містили б стільки каротину, скільки морква. Порівнятися з нею в цьому, мабуть, може тільки солодкий перець. Морква також є прекрасним джерелом вітамінів С, В, D, E. Вона багата мінералами і мікроелементами – калієм, кальцієм, залізом, фосфором, йодом, магнієм, марганцем. У ній також містяться ефірні масла, фізіологічно активні речовини – стероли, ферменти і інші сполуки, необхідні організму.

Слід пам`ятати, що каротин, який міститься в моркві, засвоюватиметься значно краще, якщо заправляти моркву і салати з неї рослинним маслом. Морква є рідкісним виключенням із правил – у вареному вигляді вона містить більше корисних речовин, ніж у сирому. Як відзначають західні фахівці, відразу після варива моркви рівень антиоксидантів у ній підвищується на 34% і зростає в перший тиждень її зберігання у вареному вигляді. Після місяця зберігання вареної моркви в ній все ще міститься більше корисних речовин, ніж у свіжішій. Фахівці пояснюють це тим, що при зберіганні вареної моркви утворюються нові хімічні сполуки з високими антиоксидантними властивостями.

У лікувальному харчуванні частіше застосовується морква в натуральному вигляді або її сік. Морква всебічно лікувально діє на організм:

1. Морквяний сік і терта морква мають загальнозміцнюючу властивість. Вони очищають кров, виводять із організму токсини і шкідливі речовини, нормалізують обмін речовин, підвищують активність всіх внутрішніх органів. Вживання моркви корисне при авітамінозі і недокрів`ї.

2. Морква активізує внутріклітинні окислювально-відновні процеси. Її споживання збільшує вміст основних антиоксидантів у крові, що дозволяє підсилити імунну систему організму (особливо у літніх людей), стимулювати зростання здорових клітин і знизити ризик захворювання на рак.

3. Завдяки високому вмісту солей калію морква корисна при хворобах серцево-судинної системи, атеросклерозі і підвищеному тиску. Крім самої моркви і її соку при атеросклерозі і коронарній недостатності з явищами стенокардії застосовується також і екстракт із насіння моркви — даукарин. Цей препарат має добру спазмолітичну дію і розширює судини серця.

4. Сік моркви корисний при порушенні функції нирок і печінки, сприяє виведенню піску і невеликих каменів при нирковокам’яній хворобі і очищенню печінки.

5. Морква також регулює обмін вуглеводів, покращує травлення, усуває запори, а також геморой.

6. Досить недавно учені зробили відкритя, що, завдяки високому вмісту фітонцидів, морква здатна впливати на хвороботворну мікрофлору майже так само ефективно, як цибуля або часник – визнані лідери в цій сфері.

7. Моркву застосовують при розладах зору, катарі верхніх дихальних шляхів, стоматиті, запальних процесах у порожнині рота. Суміш морквяного соку з медом використовують для полоскання горла при ангіні.

8. У народній медицині дрібно натерту моркву і її сік накладають на опіки, обморожені ділянки шкіри, рани і виразки.

Є у моркви і протипоказання: її не рекомендується вживати при запаленні тонкої кишки, загостренні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Також надмірне споживання моркви і морквяного соку може призвести до того, що шкіра, особливо на долонях і ступнях, може набути жовтувато-оранжевого відтінку. Це вказує на те, що організм не переробляє надлишку каротину у вітамін А (прийом п`яти стаканів морквяного соку на тиждень вже може викликати таке невелике пожовтіння шкірного покриву). Звичайно це частіше виявляється у дітей, оскільки печінка дорослої людини краще переробляє каротин і виводить його надлишки з організму.

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