В Україні таки маркуватимуть продукти з трансгенами

Кабінет Міністрів має намір добиватися введення маркування продуктів, що містять генетично модифіковані організми, які ввозяться до України.

Відповідним пунктом уряд вирішив доповнити програму своєї діяльності «Український прорив», затверджену на засіданні 16 січня, передають «Українські новини».

Початкова редакція програми передбачала, що обов’язковому маркуванню підлягають лише продукти з ГМО, що виробляються в Україні.

У серпні Кабінет Міністрів зобов’язав виробників указувати на упаковці харчових продуктів інформацію про наявність в них тканин генетично модифікованих організмів (ГМО), проте в 21 листопада скасував своє рішення, але доручив до 25 грудня Держспоживстандарту та іншим зацікавленим відомствам підготувати проекти для розробки необхідної нормативної бази щодо питань маркування продуктів з ГМО з урахуванням вимог СОТ і Міжнародної конвенції із захисту рослин.

На початку березня Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів («Укрметртестстандарт») заявляв про значну кількість продуктів харчування з наявністю ГМО в Україні.

ГМО - організми, в яких генетичний матеріал (ДНК) змінений неможливим в природі способом.

Найбільш поширені генетично модифікована соя, а також кукурудза, рис, томати, цукровий буряк та інші.

На думку деяких експертів, ГМО можуть завдавати шкоди організму людини.