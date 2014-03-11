В Україні кількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 102 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинуло і померло на території України 102 особи», - йдеться в повідомленні.

При цьому із 18 лютого станом на 06.00 11 березня з місця загострення сутичок у центрі Києва за медичною допомогою звернувся 1221 постраждалий, 795 з них було госпіталізовано.

На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 06.00 11 березня залишаються 179 осіб.

За останню добу за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 26 осіб, 17 з них госпіталізовано.