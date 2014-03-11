Кількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 102 осіб
14:51, 11 березня 2014Країна
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На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 06.00 11 березня залишаються 179 осіб
Фото: УНІАН
В Україні кількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 102 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
«Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинуло і померло на території України 102 особи», - йдеться в повідомленні.
При цьому із 18 лютого станом на 06.00 11 березня з місця загострення сутичок у центрі Києва за медичною допомогою звернувся 1221 постраждалий, 795 з них було госпіталізовано.
На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 06.00 11 березня залишаються 179 осіб.
За останню добу за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 26 осіб, 17 з них госпіталізовано.
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