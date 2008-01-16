Стафілокок почав вбивати людей

Про появу нового різновиду золотистого стафілокока, здатного приводити до смерті пацієнта, попереджають фахівці.

Новий штам, що одержав назву USA300, володіє імунітетом до широко вживаних сьогодні антибіотиків. В результаті захворювання на шкірі з`являються величезні фурункули, а в деяких особливо важких випадках спостерігалося смертельне зараження крові або пневмонія, що роз`їдає легені.

Дослідники вважають, що USA300 може бути поширенішим серед геїв: більше інших від хвороби страждають район Сан-Франциско Кастро, де гомосексуалістів живе більше, ніж в будь-якому іншому населеному пункті Сполучених Штатів.

За наявними даними, в цьому місті бактерія в 13 разів вражає частіше геїв, ніж інших людей: зараз в Кастро носіями нового штаму стафілокока є 1 людина з 588, тоді як в цілому по Сан-Франциско цей показник складає 1:3800.

У Великобританії ж поки виявлено лише два випадки захворювання новою формою стафілокока; тут теж він підхоплюється не в лікарнях, що часто відбувається з іншими штамами, а при спілкуванні людей.

news.bbc.co.uk