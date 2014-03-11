В Україні на цьому тижні збережеться тепла погода

На цьому тижні в Україні збережеться тепла погода без значних опадів, проте вже у вихідні в країні трохи похолодає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Протягом поточного тижня на території України якихось значних змін погодних умов не відбудеться. До 15 березня буде тепла погода практично без опадів», - сказав Кульбіда.

«А от 15-17 числа слід чекати на певні зміни у вигляді збільшення кількості опадів», - додав він.

За словами Кульбіди, у ці дні температура повітря знизиться вночі до 1-5 градусів морозу, а вдень - до 1-6 градусів тепла.

Разом з тим він повідомив, що вже з 18 березня слід чекати чергового потепління і припинення опадів, тоді як в останній тиждень місяця існує ймовірність похолодання.

«Але все це супроводжуватиметься невеликими опадами, а температура повітря нижче за незначний мінус вночі не опускатиметься», - резюмував Кульбіда.