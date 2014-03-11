Причини утворення ліпоми

Це утворення при натисканні безболісне і рухливе. З'являється на різних частинах тіла і навіть у черевній порожнині. Ліпоми утворюються через те, що з ряду причин засмічується протока сальної залози або просто збільшується кількість жирових клітин на певній ділянці тіла.

Через неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, погану моторику кишечнику шкідливі речовини вчасно не видаляються з організму і часто відкладаються у вигляді ось таких утворень. Жировик не приносить незручностей чи дискомфорту, хіба що тільки псує естетичний вигляд. Особливо, коли має місце утворення множинних ліпом (ліпоматоз).

Як їх позбутися? У жодному разі не можна видавлювати жировик: занесення інфекції може спричинити небезпечні наслідки або тканина розростеться ще більше. При виявленні ліпоми слід звернутися до хірурга. Якщо жировик за розміром до 2 см в діаметрі, його легко видалять шляхом введення спеціальної лікувальної речовини. Велике утворення видаляють і досліджують матеріал, щоб переконатися, що це дійсно доброякісний жировик, а не злоякісна пухлина.

Щоб запобігти виникненню і причину ліпом, особам, які мають проблемну шкіру (вугрі, себорея), необхідно ретельно доглядати за собою, застосовувати різні гелі для вмивання та скраби (останні - не частіше двох разів на тиждень). У раціоні бажано побільше клітковини (овочі, фрукти) і злаків, мінімум жирної їжі, вуглеводів, солодощів.