Заразитися на кишкову інфекцію можна від комп`ютерної миші

Учені Державного Університету Нью-Йорка виявили, що інфекційний кишковий норовірус передається від людини до людини через спільне використання клавіатури і комп`ютерної миші.

Цей вірус приводить до спалахів діареї і блювоти у зимовий період, коли небезпека кишкових інфекцій мінімальна.

У групі ризику - школярі і студенти, що проводять багато часу в інтернет-кафе та офісних співробітників, що користуються спільними комп`ютерами.

Лікарі закликають обов`язково мити руки після роботи з клавіатурою і частіше протирати клавіатуру і мишку дезинфікуючими серветками.

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