Заразитися на кишкову інфекцію можна від комп`ютерної миші
13:19, 16 січня 2008Країна
0
Мийте руки після роботи з комп`ютером
Учені Державного Університету Нью-Йорка виявили, що інфекційний кишковий норовірус передається від людини до людини через спільне використання клавіатури і комп`ютерної миші.
Цей вірус приводить до спалахів діареї і блювоти у зимовий період, коли небезпека кишкових інфекцій мінімальна.
У групі ризику - школярі і студенти, що проводять багато часу в інтернет-кафе та офісних співробітників, що користуються спільними комп`ютерами.
Лікарі закликають обов`язково мити руки після роботи з клавіатурою і частіше протирати клавіатуру і мишку дезинфікуючими серветками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter