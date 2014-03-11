24 поранені на Майдані українці пройдуть лікування в Німеччині

24 українці, які були тяжко поранені під час актів насилля на Майдані, пройдуть лікування в Німеччині, повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука.

Як зазначається в повідомленні, спеціальний літак Бундесверу 12 березня доставить поранених з Києва до Берліна, звідки їх направлять для подальшого лікування та реабілітації в медичні заклади по всій Німеччині, включаючи берлінську клініку «Шаріте».

Фонд повідомляє, що Верховна Рада звернулася до Німеччини з проханням прийняти тяжко поранених пацієнтів, для яких у спеціалізованих німецьких клініках існують добрі шанси отримати якісне лікування. Серед них - як демонстранти, так і міліціонери, які отримали особливо тяжкі поранення від вогнепальної зброї.

Федеральний уряд Німеччини надав кошти для уможливлення пораненим лікування в Німеччині. Також частину витрат взяли на себе Олена та Віктор Пінчук, щоб забезпечити лікування та реабілітацію поранених. "Маємо за велику честь надати допомогу пораненим співвітчизникам", - заявили вони.

Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер заявив з цього приводу: "Події на Майдані 18 і 20 лютого були трагічними. Майже сто чоловік втратили своє життя, майже тисяча людей отримали тяжкі поранення, коли українці на Майдані в Києві стріляли одне в одного. Що це означає для майбутнього України, ми ще не знаємо. Але пораненим ми хочемо допомогти громадськістю повернутися до хорошого і по можливості нормального життя".

Прес-служба Фонду також цитує міністра оборони ФРН Урсула фон дер Лайєн, яка сказала: "Зрозуміло, що Німеччина проявляє солідарність з народом України і допомагає пораненим Майдану. Медичні команди Бундесверу знаходяться вже на місці в Києві і все підготовляють. Бундесвер надає не лише свої прекрасні госпіталі, але й дбає про транспортування та, в крайніх випадках, може протягом декількох годин вивезти тяжко поранених своєю літаючою станцією інтенсивної терапії MEDEVAC".