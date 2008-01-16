Антибіотики при кашлі тільки шкодять

Абсолютно даремні і лише шкідливі при кашлі антибіотики, особливо, якщо давати їх дітям, вважають пульмонологи. Вони пригнічують імунітет і до того ж малоефективні при вірусній інфекції. Їх можна застосовувати тільки у разі появи гнійної мокроти і лише після призначення лікаря.

Дитячий організм має великий запас імунітету, і тому йому просто потрібно допомогти перенести хворобу. Робіть дитині інгаляції, промивайте носик відварами трав, почастіше примушуйте полоскати горло. Заварюйте для корінь дивосила, алтеї, солодки, багульника, мати-й-мачухи та інші трави, що допомагають виведенню мокротиння з бронхів.

Не примушуйте малюка їсти. Зазвичай організм сам визначає кількість необхідної їжі. Краще давайте йому більше пиття - соків, морсів, чаю, молока.