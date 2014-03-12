В Україні запровадять нові підходи до організації освіти дітей-інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як відомо, інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу.

Проект закону передбачає внесення змін до Законів «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» щодо врахування особливих освітніх потреб у навчанні кожної дитини, в тому числі з інвалідністю, запровадження часткового або повного утримання за рахунок держави дітей, забезпечення безоплатним гарячим харчуванням у загальноосвітньому навчальному закладі дітей, які потребують соціальної допомоги і навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття запропонованого акту дасть можливість продовжити вирішення проблем поступової інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільне життя, надасть можливість здобувати освіту відповідного рівня разом із однолітками шляхом організації інклюзивного навчання.

