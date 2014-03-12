В Україні запровадять нові підходи до організації освіти дітей-інвалідів
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Як відомо, інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу.
Проект закону передбачає внесення змін до Законів «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» щодо врахування особливих освітніх потреб у навчанні кожної дитини, в тому числі з інвалідністю, запровадження часткового або повного утримання за рахунок держави дітей, забезпечення безоплатним гарячим харчуванням у загальноосвітньому навчальному закладі дітей, які потребують соціальної допомоги і навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
У пояснювальній записці зазначається, що прийняття запропонованого акту дасть можливість продовжити вирішення проблем поступової інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільне життя, надасть можливість здобувати освіту відповідного рівня разом із однолітками шляхом організації інклюзивного навчання.