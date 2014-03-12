Як вилікувати сухий кашель в дорослого та дитини

Кашель - це захисна реакція організму з метою очищення дихальних шляхів у відповідь на:

потрапляння механічних компонентів,

утворення слизу,

при запальних процесах

подразнення дихальних шляхів.

Безсумнівно, кашель доставляє досить багато проблем, особливо якщо він сухий, пише Lady.tochka.net. Не варто забувати, що сухий кашель може бути ознакою серйозної хвороби, а в такому випадку займатися самолікуванням зовсім не рекомендується.

Сухий кашель, як і будь-який кашель в цілому, з'являється рефлекторно в результаті потрапляння в ділянку дихальних шляхів стороннього предмета, мокротиння або слизу. За допомогою кашлю організм людини здійснює одну зі своїх захисних функцій - очищує дихальні шляхи. Сухий кашель можна охарактеризувати відсутністю мокротиння, попередником сухого кашлю можна вважати першіння в горлі.

Позбутися нападів кашлю неможливо доти, поки не будуть виявлені його причини. Так, причини сухого кашлю можуть мати характер інфекційного респіраторного захворювання. У цьому випадку потрібне лікування сухого кашлю. Також кашльовий рефлекс може бути викликаний алергенами, які необхідно усунути з оточення, або стороннім тілом, яке потрібно видалити. Сухий кашель може також бути реакцією на різкий запах, холодне повітря, дим. На психосоматичному рівні він може виникати при астматичному нападі, під час прояву надмірних емоцій. До причин сухого кашлю можна також зарахувати сильний крик або надмірно високий тон у розмові.

Сухий кашель є у більшості курців і протягом усього життя. Крім тютюну причиною сухого кашлю може бути:

ларингіт (запалення в слизової оболонки гортані). Ларингіт супроводжується сухим кашлем і першінням у горлі;

трахеїт (запалення в слизової оболонки легеневої трахеї);

бронхіт;

бронхіальна астма;

потрапляння елементів їжі в дихальні шляхи (найчастіше у маленьких дітей);

вдихання і видихання шкідливих речовин;

плеврит (супроводжується гострими болями в боці і сухим кашлем);

пухлина легені;

інфекційні захворювання;

кашлюк.

На жаль, швидке лікування сухого кашлю не завжди можливе. Багато хто часто нехтує першими симптомами і лише при сильному кашлі починає вживати заходів. Так що однозначних рекомендацій дати неможливо. При цьому можна порекомендувати кілька способів лікування.

Медикаментозна терапія. Сучасна фармакологія пропонує сьогодні таблетки, пастилки, інгалятори, лікарські сиропи та настоянки. При цьому не всі представлені на ринку засоби від кашлю мають профіль - ефективний і безпечний. В останньому випадку варто розглядати протикашльові препарати на основі рослинних екстрактів. Ефективні плоди анісу, листя і корінь алтея, лист подорожника, трава чебрецю. При цьому лікувати сухий кашель можна не тільки відварами чинастоями, але й рослинними препаратами у вигляді сиропу.

Інгаляції. Такі процедури можна робити як у домашніх умовах, так і в клініці. У домашніх умовах для інгаляції підійде відвар липи, мати-й-мачухи, шавлії, евкаліпта.

Вибираючи лікування при сильному кашлі, важливо пам'ятати, що самолікування може призвести до ускладнень. Так що потрібно уважно читати інструкції, дотримуватися їхніх рекомендацій, а у разі появи ускладнень (високої температури, зеленуватого слизу, крові у мокротинні) негайно звернутися до лікаря.